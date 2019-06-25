Ситибанк уменьшил процентные ставки по вкладу «Максимум».

Доходность вложений в рублях составит 4,5—6% (вместо 4,5—6,5%), в долларах — 1—1,2% годовых (ранее — 1,3—1,5%). Минимальная сумма — 30 тыс. рублей или 500 долларов.

В рублях сроки депозита составляют 31, 91, 181, 270, 367, 550, 730 и 1 096 дней, в долларах — 91, 181, 270 и 367 дней.



Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.