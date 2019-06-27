Финансовый маркетплейс Банки.ру стал лидером по запросам в мобильном поиске «Яндекса» и Google среди финансовых сайтов по результатам исследования лаборатории поисковой аналитики «Ашманов и партнеры».

В топ-10 вошли также сайты банков. Сбербанк занял третье место, ВТБ — пятое. В топ-50 вошли Альфа-Банк (13-е место), Райффайзенбанк (22-е место), МТС Банк (26-е место), МКБ (31-е место), Тинькофф Банк (33-е место), Почта Банк (40-е место), Россельхозбанк (44-е место).

Самыми частыми запросами пользователей стали «ипотечный калькулятор» — около 44 тыс. запросов в месяц и 15,45% от общей суммы; «калькулятор ипотеки» — 17,8 тыс. запросов, или 6,24%; «заем на карту» — 14,3 тыс. запросов, или 5%; «рефинансирование кредита» — около 14,1 тыс. запросов, или 4,93%; «кредит» — 12,3 тыс. запросов, или 4,31%. В десятку самых частых запросов также входят «ипотека», «займы онлайн на карту», «кредитная карта», «займы онлайн» и «автокредит».

Банки.ру в месяц получил 155,8 тыс. запросов с мобильных устройств, видимость сайта составляет 72,87%. С персональных компьютеров пользователи отправляют 205,3 тыс. запросов в месяц, видимость сайта составляет 71,95%.

Ввиду того, что Google является наиболее часто используемой поисковой системой для мобильных устройств, видимость сайта Банки.ру составляет в этой поисковой системе 93,42%.

«Все большая часть аудитории пользуется мобильными устройствами для поиска, в финансовом сегменте их доля уже превысила десктоп. Мы активно работаем над тем, чтобы финансовый супермаркет Банки.ру был лидером мобильного поиска и помогал ответить на все запросы пользователей по банковским, страховым, инвестиционным и другим финансовым продуктам», — прокомментировала директор по маркетингу Банки.ру Юлия Ананьева.