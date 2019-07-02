Банк «Кубань Кредит» предлагает оформить карту «Мой сезон» категории Visa Gold или Masterсard Gold.

Стоимость обслуживания карты составляет 1,7 тыс. рублей в год.

Снять наличные в банкоматах и ПВН банка можно бесплатно. В банкоматах других кредитных организаций комиссия составляет 1,2% от суммы, минимум 150 рублей.

«Снятие наличных в банкоматах Альфа-Банка по картам, оформленным в Ростове-на-Дону, Ростовской области, Москве, — бесплатное», — уточняет эксперт по картам Банки.ру Елена Хвостова.

По продукту предусмотрен кешбэк: 5% от покупок по карте за месяц на сумму от 40 000,01 рубля и 3% при сумме операций от 10 000,01 рубля до 40 тыс. рублей в категории «авто» (до 31 августа); 1% от любых покупок на сумму от 10 тыс. рублей. Максимальная сумма возврата — 3 тыс. рублей в месяц.



«Категория повышенного кешбэка меняется по сезонам», — указывает эксперт Банки.ру.