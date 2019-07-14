Банк «Славия» повысил ставки по вкладам в рублях и долларах.

«Накопи капитал» (от 300 тыс. рублей, 1 тыс. долларов) можно оформить под 7,05—7,82%, в долларах — под 2—3% годовых (ранее — под 6,45—7,05% и 0,4—1,5% соответственно).

Проценты ежемесячно капитализируются.

«Славный капитал» (от 300 тыс. рублей, 5 тыс. долларов) открывается в рублях под 6,75—7,56%, в долларах — под 1,25—2,5% годовых (до этого — под 6,45—7,05% и 0,4—1,5%). Возможны пополнение и частичное расходование денежных средств.

Проценты выплачиваются ежемесячно.