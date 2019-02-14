Славный капитал
Славия,
Славия вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
48 349 ₽
Ставка
7,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 91 до 120 дней
|от 121 до 150 дней
|от 151 до 180 дней
|от 181 до 364 дней
|от 300 000 ₽
|6,7
|6,8
|6,9
|7
|от 1 300 000 ₽
|7,2
|7,3
|7,4
|7,5
|от 91 до 120 дней
|от 121 до 150 дней
|от 151 до 180 дней
|от 181 до 364 дней
|от 5 000 $
|0,2
|0,3
|0,4
|0,5
|от 30 000 $
|0,35
|0,5
|0,75
|1
|от 91 до 120 дней
|от 121 до 150 дней
|от 151 до 180 дней
|от 181 до 364 дней
|от 5 000 €
|0,1
|0,15
|0,2
|0,25
|от 30 000 €
|0,2
|0,25
|0,3
|0,35
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- 100 000 рублей,1 500 долларов/евро;
- не позднее 180 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
-
возможно
- только по вкладам сроком от 181 до 366 дней - по истечении 90 дней
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 14:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Славный капитал» в 6 городах России
17 210
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Славия»
- Адрес
- 117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 5а
- Сайт
- www.slaviabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 969-24-15
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Накопи капитал
|7,7
|1 300 000 ₽
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