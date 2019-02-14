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Славный капитал

Славия,

Славия вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
48 349
Ставка
7,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 120 дней от 121 до 150 дней от 151 до 180 дней от 181 до 364 дней
от 300 000 ₽ 6,7 6,8 6,9 7
от 1 300 000 ₽ 7,2 7,3 7,4 7,5
от 91 до 120 дней от 121 до 150 дней от 151 до 180 дней от 181 до 364 дней
от 5 000 $ 0,2 0,3 0,4 0,5
от 30 000 $ 0,35 0,5 0,75 1
от 91 до 120 дней от 121 до 150 дней от 151 до 180 дней от 181 до 364 дней
от 5 000 € 0,1 0,15 0,2 0,25
от 30 000 € 0,2 0,25 0,3 0,35
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • 100 000 рублей,1 500 долларов/евро;
  • не позднее 180 дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
возможно
  • только по вкладам сроком от 181 до 366 дней - по истечении 90 дней
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
13.02.2019 14:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Славный капитал» в 6 городах России
17 210
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Славия»
Адрес
117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 5а
Сайт
www.slaviabank.ru
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Телефоны
(495) 969-24-15

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