Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 100 000 рублей,1 500 долларов/евро;

не позднее 180 дней до окончания срока вклада Частичное снятие возможно только по вкладам сроком от 181 до 366 дней - по истечении 90 дней Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 13.02.2019 14:38

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.