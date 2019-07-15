Банк «Открытие» предлагает ипотеку по ставке 9,3% годовых по программам «Квартира» и «Новостройка». Ставка будет доступна клиентам, желающим приобрести недвижимость у застройщиков из числа ключевых партнеров банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Предложение будет действовать в период с 15 июля по 31 августа 2019 года.

Кроме того, по всей линейке ипотечных кредитов были снижены базовые процентные ставки, а также увеличены скидки. Базовая ставка снижена до 9,9%.

Зарплатные клиенты «Открытия» или клиенты, заполнившие заявку на сайте банка, смогут рассчитывать на ставку от 9,3% годовых, отмечают в банке.