Генеральный директор «Росгосстраха» Николаус Фрай передал полномочия новому руководителю компании — бывшему генеральному директору «ВТБ Страхования» Геннадию Гальперину, говорится в материалах страховщика.

«Руководствуясь рекомендациями комитета совета директоров ПАО «СК «Росгосстрах» по кадрам и вознаграждениям, прекратить полномочия генерального директора ПАО «СК «Росгосстрах» Фрая Николауса Хайнриха 19 июля 2019 года..., избрать генеральным директором ПАО «СК «Росгосстрах» Гальперина Геннадия Ароновича сроком на три года с 20 июля 2019 года», — говорится в сообщении.



Гальперин вступил в должность 20 июля после завершения предусмотренной законодательством процедуры согласования в Банке России и избрания на эту должность советом директоров компании.



Фрай был назначен генеральным директором страховщика в сентябре 2017 года.



В начале июля пресс-служба материнского банка «Росгосстраха» «Открытие» сообщала, что Николаус Фрай в ближайшее время передаст полномочия Геннадию Гальперину. Тогда же сообщалось, что Гальперин уже приступил к работе в качестве главного исполнительного директора компании.