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• МЭР предлагает обязать кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику, сообщают СМИ. Таким образом, гражданин сможет выкупить долг с дисконтом. Кредиторы выступают категорически против поправок, полагая, что они фактически освобождают заемщика от исполнения обязательств. Также банки могут лишиться возможности освобождения резервов путем продажи долгов. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что предложение имеет рациональное зерно, при этом требует анализа рисков.

• Сумма выданных автокредитов в июле составила 69,5 млрд рублей и стала рекордной за все время наблюдений — с 2014 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 34,2%, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Между тем Банки.ру представил рейтинг российских автокредитных банков по итогам первого полугодия, в который вошли 22 банка и две банковские группы. За шесть месяцев банки — участники рейтинга совокупно выдали 274 тыс. кредитов на сумму более 247 млрд рублей. Впервые за последние два года лидером по объему и количеству предоставленных кредитов стал Русфинанс Банк, который смог обогнать Сетелем Банк и ВТБ.

• Совет директоров Банка России утвердил максимальный уровень комиссий, которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через Систему быстрых платежей. Их диапазон составит от 0% до 0,7% от суммы платежа и будет зависеть от вида деятельности такого предприятия. При этом для физических лиц платежи за любые товары и/или услуги через СБП будут бесплатными. Тарифы вступят в действие с 1 октября.

• Реализацию финансового маркетплейса ЦБ придется отложить на начало 2020 года. По словам главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, соответствующий законопроект планируется принять только в октябре. До этого законодательная инициатива должна пройти несколько стадий: одобрение в профильном комитете и принятие во втором и третьем чтениях. В ЦБ сообщили, что лишь через три месяца после этого на платформе будет открыт первый вклад.