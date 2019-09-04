Сбербанк сократил сроки принятия решения и зачисления кредитных средств до трех минут. Теперь клиент может получить предодобренный кредит в «Сбербанк Бизнес Онлайн» (СББОЛ) в режиме реального времени, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Для одобрения заявки клиенту понадобится только приложить к заявке в СББОЛ фото паспорта и указать паспортные данные и адрес. Физическое предоставление в банк документов, а также заполнение данных по бизнесу не требуется. Для подписания кредита не требуется посещение офиса банка, достаточно подписать документы в личном кабинете СББОЛ».

До перевода в онлайн процесс рассмотрения заявки и выдачи кредита занимал не менее пяти дней, в нем было задействовано трое наших сотрудников, заемщику нужно было предоставить шесть документов, отмечает заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Анатолий Попов.



Новая технология, уточнил он, позволит сократить время обработки на стороне банка до трех минут. Это в 800 раз быстрее, чем раньше.