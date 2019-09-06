• Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7%. На двух предыдущих заседаниях совета директоров ЦБ по вопросам денежно-кредитной политики показатель также был снижен — оба раза на 0,25 п. п. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина допустила дальнейшее снижение ключевой ставки на одном из трех ближайших заседаний совета директоров. В свою очередь первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил, что видит основания для будущего снижения ставки.

• Вслед за снижением ключевой ставки традиционно снижаются и ставки депозитные. По итогам же третьей декады августа средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по вкладам физлиц в рублях осталась без изменений, составив 6,8%. Текущий уровень максимальной ставки — самый низкий с первой декады октября 2018-го. Максимальная ставка по вкладам росла на протяжении более чем полугода, начиная с августа 2018-го, но после локального пика в середине марта этого года стал очевиден перелом тренда.

• Почти половина вкладов в рухнувших банках принадлежала пенсионерам, выяснило Агентство по страхованию вкладов, проанализировав обязательства перед 1,6 млн вкладчиков 90 банков, для которых страховой случай наступил после 1 июля 2017 года. Среди них больше всего людей от 25 до 50 лет — 40,7%, но по размеру обязательств лидируют клиенты старше 60 лет — 47,8% сбережений, средняя сумма их вклада оказалась самой большой — 455 тыс. рублей. По словам экспертов, граждане старшего поколения статистически более склонны к накоплению средств, в том числе в форме вкладов.

• Президент России Владимир Путин допустил, что переход на систему эскроу-счетов может повысить стоимость жилья, но это не позволит «оставлять на бобах» участников долевого строительства. «Надеюсь, что новая система эскроу-счетов изменит ситуацию в корне, когда ответственность за качество работы застройщиков и риски будут переложены с граждан на финансовые организации», — сказал президент. Эльвира Набиуллина также полагает, что процесс перехода застройщиков на систему эскроу-счетов может привести к временному повышению стоимости жилья и ставок по ипотеке. «Этот процесс непростой. <...> Но он идет более-менее плавно, ожидаемо», — сказала глава ЦБ.