Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что ЦБ снизит ключевую ставку еще раз на одном из трех ближайших заседаний совета директоров. Об этом глава регулятора заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

«Мы дали сигнал, считаем вероятным на одном из ближайших заседаний, на одном из трех», — сказала представитель регулятора журналистам.

Следующие заседания совета директоров ЦБ по ставке состоятся 25 октября и 13 декабря. В пятницу, 6 сентября, регулятор принял решение о третьем подряд снижении ставки — на 0,25 процентного пункта до 7% годовых. Это шестое заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в текущем году. На заседаниях, которые прошли 8 февраля, 22 марта и 26 апреля, Центробанк не менял ключевую ставку, а 14 июня и 26 июля принял решение снизить ее: оба раза ключевая ставка уменьшалась на 25 базисных пунктов. В 2018-м регулятор ужесточал денежно-кредитную политику дважды: в сентябре и декабре. Так ЦБ реагировал на возможные угрозы финансовой стабильности и риски ускорения инфляции, поясняла Набиуллина.