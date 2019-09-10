С января по август 2019 года стоимость полиса ОСАГО для легковых автомобилей снизилась на 4%, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка. Полисы каско этим летом тоже подешевели — на 5,4%.

Пока делать окончательные выводы о влиянии этих изменений на убыточность операций ОСАГО рано, необходимо дождаться хотя бы года работы компаний по новым правилам, отметили в ЦБ. Сейчас страховщики обязаны применять единую базовую ставку тарифа для всех жителей одного региона. Это значит, что дисциплинированные водители платят больше справедливой цены полиса, а аварийные — меньше. Решить эту проблему должен внесенный в Госдуму законопроект, который предполагает возможность установления индивидуального тарифа для каждого автомобилиста.

В пресс-службе ЦБ не сказали, сколько в среднем стоят полисы каско по состоянию на август 2019 года. Снижение цены ЦБ связывает с распространением франшиз и усеченных программ страхования, а также конкуренцией компаний за низкоубыточных клиентов.

По словам экспертов, доля каско с франшизой продолжает расти. Средняя премия снижается с конца 2015 года, и к настоящему моменту уменьшение составило около 30%. Это происходит из-за того, что такие полисы стоят дешевле и их число на рынке увеличивается. В таком случае о мелких потерях водители не заявляют, а, соответственно, растет средний убыток, но уменьшается частота страховых событий.