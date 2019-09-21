• «Хитом» банковского сезона — 2019 стали телефонные мошенники, похищающие средства с банковских карт. Почему к этим преступлениям оказались не готовы ни жертвы, ни службы безопасности банков, ни полиция? Разбираемся в материале Банки.ру.

• Россияне берут в долг все больше и в 2021 году доведут экономику до рецессии, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Почему относительно скромная закредитованность вдруг стала проблемой? Читайте об этом в материале «Маленькая и вредная: закредитованность россиян ниже, чем на Западе, но опаснее».

• Tinkoff Platinum — лучший преподаватель шоковой финансовой грамотности. Если вы платите по карте заявленные в рекламе проценты — поздравляем, вы победили в жестком противостоянии с менеджерами банка. О том, как правильно пользоваться карточкой, объясняем в «Разборе Банки.ру».

• Есть аналитика, но нет дивидендов. Есть котировки, но нельзя купить. Банки.ру изучил возможности мобильных приложений от крупнейших российских брокеров и выяснил, какие из них лучше всего подходят для торговли.

• С 25 сентября многодетные семьи смогут подавать заявление в свой банк на выплату 450 тыс. рублей для погашения ипотеки. Участвовать в программе могут те, у кого в период с 1 января 2019-го по 31 декабря 2020 года родился (родится) третий или последующий ребенок. Подробнее об этом читайте здесь.