Банк «Ак Барс» внедрил в мобильном приложении и веб-банке «Ак Барс Онлайн 3.0» сервис международных денежных переводов с карты на карту. Теперь клиенты «Ак Барса» могут дистанционно перевести деньги на карты банков более чем сотни стран, подчеркивают в кредитной организации.

Для совершения перевода понадобится указать только номер карты получателя — вручную или отсканировав ее. Совершать онлайн-переводы можно на карты Visa / Visa Electron и Mastercard / Cirrus / Maestro, выпущенные иностранными банками.



Максимальная сумма переводов в сутки — 50 тыс. рублей. Комиссия при переводе составит 1,5% от суммы, минимум 120 рублей. Сумма комиссии автоматически отображается на экране перед совершением перевода.