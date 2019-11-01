Банк «Уралсиб» запустил акцию «10% CASHBACK для бизнес-карт «Уралсиба», говорится в сообщении кредитной организации.

Для участия в акции необходимо открыть счет в период проведения акции и оформить к нему карту(-ы) для бизнеса, затем оплачивать товары и услуги при помощи бизнес-карты на сумму не менее 15 тыс. рублей в месяц. На счет будет начисляться кешбэк в размере 10% от оборота в торгово-сервисных предприятиях во всех категориях трат.

Акция проводится с 1 ноября 2019 года по 31 января 2020 года включительно.

Для участия в акции установлено три отчетных периода. Выплата денежного вознаграждения осуществляется ежемесячно за каждый отчетный период до конца месяца, следующего за отчетным периодом — до 29 февраля 2020 года включительно. Один участник акции вправе получить кешбэк не более 5 тыс. рублей за каждый отчетный период.