Росбанк (ипотечное подразделение «Росбанк Дом») запустил ипотечную акцию «Больше — выгоднее»: в период до 31 января 2020 года для всех новых клиентов, подтверждающих доход справкой по форме банка, собственников бизнеса и индивидуальных предпринимателей при первоначальном взносе от 50% ставки по ипотеке снижены на 0,5 процентного пункта.

С учетом действующей акции «Добро пожаловать в «Росбанк Дом» минимальная ставка для новых клиентов, подтверждающих доход справкой по форме банка, с первоначальным взносом более 50% и суммой кредита свыше 6 млн рублей в Москве и 3 млн рублей в других регионах РФ составит 8,99%, а для собственников бизнеса и ИП — 9,24%, указано в сообщении Росбанка.



Кроме того, клиенты подразделения «Росбанк Дом» в дополнение к условиям акции могут снизить ставку еще на 1,5 п. п. с помощью программы «Назначь свою ставку», выбрав опцию «Ультра» — внесение платежа в размере 4% от общей суммы кредита.