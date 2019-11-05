Альфа-Банк упростил процедуру кредитования индивидуальных предпринимателей и юрлиц, сообщили в финучреждении.

«Лимиты по беззалоговым кредитам устанавливаются автоматически на основе данных базы СПАРК. Скоринговый процесс автоматизирован, система анализирует операционные и финансовые показатели компании в базе СПАРК и выдает решение по лимиту кредита», — поясняется в релизе.

Максимальная сумма кредита по такой процедуре составляет 3 млн рублей для физлиц — собственников бизнеса, выступающих заемщиками (кредитный продукт «Партнер»), и 6 млн рублей для заемщиков — юридических лиц и ИП (продукт «Бизнес-кредит»).

«Новая скоринговая технология упрощает кредитный процесс: заемщик получает кредит в течение одного-двух дней. Оценка рентабельности и платежеспособности компании происходит на основе данных СПАРК и не требует выезда специалиста банка на место ведения бизнеса. Кредитный аналитик участвует только в подтверждении финансовой отчетности заемщика-юрлица. В случае если заемщиком выступает физическое лицо — собственник бизнеса, финансовой отчетности компании не требуется», — уточняют в Альфа-Банке.



В кредитной организации указывают, что используемая ею в рамках продукта система «СПАРК-Интерфакс» содержит информацию обо всех юридических лицах России (включая финансовую отчетность, сведения о составе и структуре акционеров, деловые связи, судебные решения, обязательства и пр.). Информация в систему поступает из федеральных ведомств, судебных органов, федеральных информационных ресурсов, от самих компаний, из других легальных источников.