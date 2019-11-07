• Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Чувашкредитпромбанка. Согласно данным регулятора на 1 октября, по величине активов кредитная организация занимала 258-е место в банковской системе России, по данным финансового рейтинга Банки.ру на ту же дату — 253-е. В Центробанке отмечают, что банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, и допускал нарушения порядка расчета капитала, занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.

• ЦБ выступает против любых денежных суррогатов, изучает применение цифровой валюты центробанками разных стран. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. Она также отметила, что ЦБ видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки на фоне текущих экономических условий, а структурные реформы необходимо реализовывать безотлагательно, чтобы добиться желаемого роста ВВП. Именно с заявлениями главы регулятора аналитики связали новый исторический максимум, который продемонстрировал 7 ноября индекс Московской биржи. При этом в опубликованном регулятором в четверг «Обзоре рисков финансовых рынков» говорится об отсутствии пузыря на российском рынке акций.

• Счетная палата России предупредила о риске не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения страны. Такой вывод содержится в докладе ведомства о ходе исполнения федерального бюджета за январь — сентябрь. Численность населения в России на 1 сентября составила 146,7 млн человек, что на 52,5 тыс. человек меньше по сравнению с началом года. При этом миграционный прирост населения компенсировал естественную убыль лишь на 76%, говорится в докладе. За период с января по август родилось 994,3 тыс. человек, что на 7,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а число умерших сократилось на 2,7%. Естественная убыль населения за этот период приблизилась к значению показателя в целом за 2018 год.

• Малый и средний бизнес России по итогам III квартала приблизился к состоянию стагнации. Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, следует из ежеквартального исследования Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research. Больше всего на это повлияло снижение выручки, которая упала у трети опрошенных предпринимателей. По данным единого реестра ФНС, численность работников в сфере малого и среднего бизнеса снизилась почти на 600 тыс. человек по сравнению с прошлым октябрем и составила 15,4 млн человек.