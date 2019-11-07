Российский фондовый рынок показывает динамичный рост в текущем году (22,1% с начала года) на фоне общего повышательного тренда на мировых рынках акций, причем рост российского индекса акций — индекса Мосбиржи — опережает повышение сводного индекса акций для стран с формирующимися рынками (9,3%). Одновременно определенные показатели свидетельствуют об отсутствии пузыря на рынке, говорится в опубликованном Банком России в четверг «Обзоре рисков финансовых рынков» .

«Рост стоимости российских акций поддерживается благодаря сохранению стабильной макроэкономической ситуации. Среди других значимых факторов — увеличение дивидендных выплат российских компаний (на 29,3% по сравнению с предыдущим годом, что связано с ростом чистой прибыли, а также с пересмотром дивидендной политики)», — отмечается в докладе.

Индекс Мосбиржи пробил отметку в 3 000 пунктов С начала года российский рынок показал рост на 26,7%.

Уточняется, что у топ-15 компаний по дивидендным выплатам их суммарный объем в 2019 году вырос на 35,4%. Основной прирост дивидендов российских публичных компаний в текущем году был обеспечен за счет нефтегазового сектора, увеличившего объем дивидендов в 1,6 раза по отношению к предыдущему году.

В Центробанке отмечают снижение влияния нефтяного фактора на динамику стоимости российских акций в 2019 году. «В 2019 году между рублевой ценой нефти марки Brent и индексом Мосбиржи образовалась отрицательная корреляция (коэффициент корреляции составил минус 0,44). Однако доля компаний отрасли энергоресурсов (нефть и газ) в индексе Мосбиржи составляет 48,6%, поэтому нефтяные цены во многом определяют динамику показателя. В период с начала 2017 года до апреля 2018 года (объявление об антироссийских санкциях) индекс Мосбиржи практически идентично повторял движение рублевой цены нефти марки Brent (коэффициент корреляции на данном временном отрезке составлял 0,85)», — говорится в докладе.

Одновременно ряд показателей указывают на то, что российский фондовый рынок является в значительной степени недооцененным, констатируют в ЦБ. Так, соотношение рыночной капитализации и ВВП для всего российского рынка акций составило 38% на 28 октября 2019 года, что заметно ниже, чем во многих других странах. Также в России отмечается самый низкий показатель соотношения рыночной стоимости акции и годовой прибыли, полученной на акцию: для компаний, акции которых входят в индекс Мосбиржи, данный показатель на 28 октября составил всего 6,2.



«Значения показателей — капитализации фондового рынка к ВВП и отношения рыночной стоимости акции к годовой прибыли на акцию — сигнализируют об отсутствии пузыря на рынке», — заключают в Центробанке.