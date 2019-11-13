• Федеральная антимонопольная служба получила письмо с просьбой проверить ЦБ и банки на предмет соблюдения ими антимонопольного законодательства. Его направил руководителю ФАС Игорю Артемьеву на прошлой неделе депутат Госдумы Владислав Резник, который решил бороться с банками, выставляющими повышенные комиссии за перевод и выдачу средств под предлогом борьбы с отмыванием. ФАС обещает изучить вопрос и в случае необходимости инициировать законодательные изменения.



• Рубль в ближайшей перспективе вряд ли значительно укрепится, несмотря на приток нерезидентов в российские облигации и продажу валюты из ФНБ. Такой прогноз дала главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. В конце года курс доллара может быть в районе 64—65 рублей, полагает она. В этом диапазоне он сейчас и находится, установленный на четверг официальный курс американской валюты — 64,2009 рубля. Однако до конца года на повестку дня еще могут вернуться санкционные риски, связанные с обсуждением оборонного бюджета США, в поправки которого включены предложения о санкциях против российского госдолга, этот риск делает текущий уровень курса неустойчивым, отмечает Орлова. Межу тем министр Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев заявил, что доллар больше не является для России полноценной валютой, потому что он токсичен, трансакции в долларах опасны для российских предприятий.

• Российский рынок акций в 2019 году обеспечил самый большой доход среди всех мировых рынков. Интерес международных инвесторов к России вырос из-за глобального снижения ставок и обязанности госкомпаний увеличить дивидендные выплаты. Индекс российского рынка MSCI Russia полной доходности, включая дивидендную, с начала года вырос на 44%, в то время как индекс рынков развивающихся стран MSCI EM прибавил 12%. Дивидендная доходность российских компаний (отношение выплачиваемых дивидендов к стоимости бумаг) остается самой высокой в мире: в совокупности она составляет 6,7%, что близко к историческому максимуму.

• Минфин РФ и Банк России после обсуждения возможности введения отрицательных ставок по депозитам в евро приняли решение пока подождать с этим вопросом. «Пока решили немного подождать», — сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. ЦБ РФ в сентябре сообщил, что изучает предложения банков, которые просят предоставить им право устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам. Подчеркивалось, что речь идет только о средствах юридических лиц.