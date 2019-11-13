Минфин РФ и Банк России после обсуждения возможности введения отрицательных ставок по депозитам в евро приняли решение пока подождать с этим вопросом. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Пока обсуждался этот вопрос еще раз с Центральным банком. Пока решили немного подождать», — сказал он, отвечая о возможных сроках введения отрицательных ставок по депозитам в евро.

ЦБ РФ в сентябре сообщил, что изучает предложения банков, которые просят предоставить им право устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам. Речь идет только о средствах юридических лиц. Проблема связана в первую очередь с евро — российским банкам невыгодно привлекать средства клиентов в этой валюте из-за отрицательных ставок по депозитам в еврозоне. При этом российские законы отрицательные ставки пока запрещают.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в начале октября сообщила, что ЦБ вместе с участниками рынка выработает позицию в отношении возможности введения отрицательных ставок по депозитам в евро.