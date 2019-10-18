Банк России продолжает обсуждать законодательную возможность для банков устанавливать отрицательные ставки по депозитам в евро, срочности в этом вопросе нет, заявила журналистам председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.



«Мы продолжаем обсуждать, тема достаточно чувствительная. Мы пока провели оценку того, насколько это масштабная проблема для банковского сектора. Понятно, что потенциально она может генерить убытки», — сказала она в кулуарах осенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка, отвечая на вопрос о том, когда может быть реализована инициатива по введению отрицательных ставок по депозитам в евро.

«Это пока не такая большая проблема. Но понятно, что банки считают каждую копейку, и это правильно, поэтому они этот вопрос поднимают. Будем смотреть, как лучше его решить — оставить так, как они сейчас пытаются адаптироваться с помощью разного рода комиссий, происходит то, что вместо депозитов это часто бывают расчетные счета для юридических лиц. В процессе обсуждения, у нас нет такой срочности из-за пока нематериальности этой ситуации», — добавила председатель ЦБ.

Ставки минус. Почему в России хотят ввести валютные вклады с отрицательной доходностью? Все больше банков отказываются от вкладов в иностранной валюте и снижают по ним ставки. Более того, отрицательные ставки по таким продуктам могут быть закреплены законодательно. Зачем это нужно?

ЦБ РФ в сентябре сообщил, что изучает предложения банков, которые просят предоставить им право устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам. Речь идет только о средствах юридических лиц. Проблема связана в первую очередь с евро — российским банкам невыгодно привлекать средства клиентов в этой валюте из-за отрицательных ставок по депозитам в еврозоне. При этом российские законы отрицательные ставки пока запрещают.

Набиуллина в начале октября сообщила, что ЦБ вместе с участниками рынка выработает позицию в отношении возможности введения отрицательных ставок по депозитам в евро.