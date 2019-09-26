Ставки минус. Почему в России хотят ввести валютные вклады с отрицательной доходностью?

Все больше банков отказываются от вкладов в иностранной валюте и снижают по ним ставки. Более того, отрицательные ставки по таким продуктам могут быть закреплены на законодательном уровне. Зачем это нужно?

Плюсы минуса



Банки обратились в Центробанк с предложением на законодательном уровне ввести отрицательные ставки по валютным вкладам, сообщила журналистам глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. По ее словам, регулятор изучает этот вопрос и «масштаб этой проблемы, насколько она критична».

Дело в том, что в отдельных странах финансовый рынок все больше переходит в зону отрицательных ставок. Как отмечал Банк России в августовском выпуске «Обзора рисков финансовых рынков», отрицательные процентные ставки активно используются в еврозоне, Японии, Швеции, Швейцарии, Дании. В результате банки в некоторых странах начали устанавливать отрицательные ставки для вкладчиков. К тому же возрос объем выпускаемых облигаций с отрицательной доходностью, сообщает ЦБ. По оценкам Bloomberg, стоимость мирового долга по отрицательным ставкам за последний год увеличилась почти в три раза — с 6 трлн до 17 трлн долларов США.

Проблема напрямую затрагивает и российский финансовый рынок, который не изолирован от рынков других стран и вынужден работать с активами с отрицательной доходностью, отмечал в своем обзоре ЦБ. Больше всего из валют с отрицательными ставками российские банки используют евро. Причем в последнее время доля евро во внешней торговле РФ значительно выросла.

Устанавливать отрицательные ставки для вкладчиков банки не могут по закону. Но, привлекая средства по близкой к нулю ставке и размещая их в европейские активы с отрицательной ставкой, они получают убытки. «У них (банков. — Прим. Банки.ру) растут привлеченные средства, и они вынуждены их размещать за границей в иностранных банках с ущербом для себя», — констатировала Данилова.

Идею законодательно разрешить банкам привлекать вклады поддержало и Министерство финансов. «Да, я всячески поддерживаю усилия ЦБ по дедолларизации банковской системы. Я считаю, что в нашей банковской системе должно быть как можно меньше валютных активов и пассивов», — заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. Он предположил, что речь может идти о налоговых изменениях.

«Экономическая ситуация полностью соответствует стремлениям Банка России уйти от валютных трансакций на российском рынке. Таким образом, идет совместная масштабная работа по дедолларизации Банка России и коммерческих банков», — уверен руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора Deloitte Максим Налютин.

Минусу закон не писан



Согласно закону «О банках и банковской деятельности», вкладом являются денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, размещаемые физическими лицами в целях хранения и получения дохода, а доход по вкладу выплачивается в денежной форме в виде процентов, напоминает старший аналитик направления банковских рейтингов агентства «НКР» Егор Лопатин. Кроме того, в статье № 834 ГК РФ указано, что по договору банковского вклада банк обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях, предусмотренных договором, и в установленном им порядке.

«Таким образом, банковский вклад по закону является возмездной сделкой, и для введения отрицательных ставок потребуется внести довольно существенные изменения в нормативную базу, регулирующую банковскую деятельность», — отмечает Лопатин. По его мнению, в случае если отрицательные ставки по вкладам все же будут законодательно разрешены, они могут быть близки к ставке ЕЦБ (в настоящее время по депозитам — минус 0,5%) или, возможно, чуть ниже.

Вряд ли в обозримом будущем появятся новые инвестиционные инструменты в валюте, которые смогли бы сыграть в пользу роста валютного привлечения в масштабах сектора, считает управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. «Вероятнее всего, валютное фондирование будет стагнировать, у отдельных игроков, в том числе крупных, — сокращаться», — рассуждает он. Таким образом, по мнению эксперта, ставки могут быть повышены только в случае кризисных явлений в экономике и общего роста стоимости фондирования. «Сейчас ничего такого не наблюдается — крупные банки испытывают профицит фондирования, а его стоимость снизилась вслед за ключевой ставкой», — резюмирует Беликов.

Исторический минимум

За последние несколько месяцев сразу несколько крупных игроков прекратили принимать вклады в евро. Среди них «Открытие», Альфа-Банк, «Авангард», «Уралсиб», «Возрождение», «Сбербанк Первый». Как рассказала Банки.ру зампред правления «Возрождения» Наталья Шабунина, банк перестал принимать срочные вклады в евро в июле, оставив в линейке вклады до востребования, текущие и карточные счета в евро. «В настоящее время конъюнктура рынка сложилась таким образом, что ставки валютного привлечения близки к нулевой отметке. При этом на рынке сохраняется некоторый интерес к ресурсам в долларах США, поэтому банк «Возрождение» продолжает принимать вклады в этой иностранной валюте», — пояснила Шабунина.

В Альфа-Банке рассказали, что еще с 1 июня в банке приостановлено открытие новых срочных депозитов в евро «в связи с рыночной конъюнктурой, а также из-за низкого спроса у клиентов». В банке «Авангард» подтвердили, что с 8 июля не принимают вклады в евро.

«Росбанк не предлагает клиентам вклады в евро с августа 2016 года», — сообщила Банки.ру руководитель управления розничных сберегательных, инвестиционных и комиссионных продуктов Росбанка Анна Тугай, добавив, что от вкладов в долларах банк пока не отказывается. В банке «Открытие» отметили, что в настоящее время вклады в долларах и евро могут открыть только клиенты сегмента private banking.

С 25 сентября банк «Уралсиб» в линейке для физических лиц в евро оставил только текущие и карточные счета, отказавшись от вкладов. «Новые срочные вклады в евро и вклады до востребования в евро с 25 сентября открывать не будем. Все вклады, открытые до этого момента, продолжают работать без ограничений согласно условиям тарифов и заключенных договоров», — пояснили в кредитной организации.

Те участники рынка, которые оставили валютные вклады, резко сократили их количество. Например, по данным аналитиков Банки.ру, за последние два месяца Транскапиталбанк убрал из своей линейки сразу четыре валютных вклада. У «Ренессанс Кредита», «Дом.РФ» и Джей энд Ти Банка стало меньше на три долларовых вклада, а у Промсвязьбанка, ОТП Банка, ЮниКредит Банка и многих других участников рынка — на один.

Вклады физлиц в долларах полностью перестали принимать Банк Жилищного Финансирования, Газтрансбанк, Спиритбанк, Стройлесбанк.

Что касается вкладов в евро, картина здесь еще ярче. Практически все участники рынка «урезали» линейку по евровым вкладам. Банк Казани, Локо-Банк, «Ренессанс Кредит» и другие крупные кредитные организации убрали по 2—4 вклада для физлиц в европейской валюте. Перестали принимать вклады в евро банк «Снежинский», Спиритбанк. Стройлесбанк, Челябинвестбанк, Газтрансбанк, Джей энд Ти Банк, Морской Банк, Плюс Банк, Руснарбанк, Саровбизнесбанк, Севергазбанк.

Но и у тех, кто еще предлагает вклады в долларах и евро, ставки по ним, мягко говоря, не радуют (см. таблицу). Доходность по валютным вкладам значительно сократилась.

Как изменились ставки по вкладам в долларах и евро в 30 крупнейших банках за два месяца



Название банка Средние ставки в долларах на 20.09, % Изменение ставки в долларах, п. п. Средние ставки в евро на 20.09, % Изменение ставки в евро, п. п. Сбербанк России 0,24 -0,30 ВТБ 0,52 -0,65 Альфа-Банк 0,62 -0,36 Газпромбанк 1,16 -0,45 0,04 -0,07 «ФК Открытие» 0,93 -0,59 Райффайзенбанк 0,31 -0,22 Московский Кредитный Банк 1,29 -0,50 0,01 -0,03 Совкомбанк 1,73 -0,54 0,01 -0,65 Росбанк 0,63 -0,55 Промсвязьбанк 0,35 -0,10 0,46 0,02 Тинькофф Банк 0,89 -0,86 0,01 -0,09 ЮниКредит Банк 1,51 -0,77 0,03 -0,04 «Санкт-Петербург» 1,05 -0,01 0,20 0,19 Московский Индустриальный Банк 1,06 -0,22 0,03 -0,14 Хоум Кредит Банк 1,50 -0,50 СМП Банк 1,17 -0,50 0,04 -0,36 Уральский Банк Реконструкции и Развития 0,78 -0,22 0,16 -0,22 «Уралсиб» 0,62 -0,47 «Восточный» 0,51 -1,33 «Возрождение» 0,95 -0,47 Ситибанк 1,24 0,14 «Ренессанс Кредит» 0,99 -0,35 0,01 -0,19 Абсолют Банк 1,26 0,04 Московский Областной Банк 1,78 -0,50 0,11 -0,36

Источник: аналитический центр Банки.ру

Директор департамента розничных продуктов Московского Кредитного Банка (МКБ) Алексей Охорзин сообщил, что пока банк предлагает депозиты для физлиц и в долларах, и в евро. Сейчас ставки по вкладам в долларах в МКБ — до 2% годовых, в евро — 0,01% годовых. Открыть валютный вклад можно на срок от трех до 24 месяцев. В ближайшей перспективе планов отказаться от валютных депозитов или установить отрицательные ставки у банка нет.

В целом спрос на вклады в евро сократился, а в долларах — стабилен. При этом рублевые вклады остаются более привлекательным вариантом хранения сбережений, чем валютные.

Как отметили в ВТБ, в этом году ставки по вкладам в евро для физических лиц достигли в банке исторического минимума в 0,01%.

По данным Банки.ру, ставки по долларовым вкладам за последние пару месяцев снизились на 0,04—1,33 процентного пункта, а по вкладам в евро — на 0,01—0,86 п. п. Согласно разделу «Вклады» Банки.ру, максимальная доходность по вкладу на сумму 1 тыс. евро и сроком на год составляет 0,5%.

Кроме того, некоторые игроки — Ситибанк, Джей энд Ти Банк, «Авангард» — ввели для клиентов комиссии за обслуживание счетов в евро, что можно рассматривать как отрицательную доходность.

Евро банкам не нужны?

Банки отказываются от валютных вкладов, поскольку не испытывают потребности в этих ресурсах, подчеркивают эксперты. «На рынке сейчас нет широкого спектра инструментов, в которые можно было бы размещать дополнительное валютное фондирование с хорошей доходностью. Финансирование бизнеса в иностранной валюте сворачивается в силу ужесточения регулирования корпоративного кредитования и отсутствия роста масштабов внешнеэкономической деятельности компаний», — комментирует Юрий Беликов.

Он напоминает, что валютное кредитование населения никогда не было широко распространено и окончательно ушло в прошлое после нескольких пережитых кризисов. «Остаются, по сути, только еврооблигации. Но с позиции окупаемости — компенсации стоимости фондирования с некоторой премией — инвестировать средства можно только в бумаги, выпущенные SPV российских финансово-промышленных групп. Этот рынок ограничен и не демонстрирует быстрого роста», — отмечает Беликов. По его мнению, если банки привлекут больше валюты, у них возникнут сложности с ее доходным размещением. Поэтому снижение ставок можно считать заградительной мерой.

К тому же, отмечают представители кредитных организаций, вкладчики сами теряют интерес к валютным вкладам на фоне роста спроса на рублевые депозиты. Так, по данным ЦБ, на 1 сентября объем вкладов населения составлял 27,37 трлн рублей, из которых 5,93 трлн (21,7%) приходилось на валютные депозиты. На 1 сентября этого года объем вкладов составил 29,46 трлн рублей, из них валютные вклады — 6,35 трлн рублей (21,5%).

Анна БРЫТКОВА, Banki.ru