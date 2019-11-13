Российский рынок акций в 2019 году обеспечил самый большой доход среди всех мировых рынков. Интерес международных инвесторов к России вырос из-за глобального снижения ставок и обязанности госкомпаний увеличить дивидендные выплаты, пишет РБК .

О том, что российский рынок акций с начала года обеспечил инвесторам самый большой доход по сравнению с остальными подобными рынками мира, сообщил информагентству стратег Сбербанка по рынку ценных бумаг Коул Эйксон. Индекс российского рынка MSCI Russia полной доходности, включая дивидендную, с начала года вырос на 44%, это почти в четыре раза больше индекса рынков развивающихся стран MSCI EM, прибавившего 12% с начала года (отражает изменение цен на акции компаний большой и средней капитализации в 24 странах, включая Россию), и вдвое больше развитых рынков (плюс 22%), привел расчеты эксперт.

По сравнению с прошлым годом долларовая доходность российского рынка увеличилась более чем в 80 раз, следует из данных руководителя направления «Персональный брокер» Альфа-Банка Сергея Караханяна: в 2018 году MSCI Russia с учетом дивидендов вырос на 0,51% и не был лидером роста (для сравнения: рынок акций Индии прибавил 1,39%). Правда, в целом рынки в прошлом году существенно проседали на фоне ужесточения денежно-кредитной политики и роста торговых трений США и Китая: индекс акций развивающихся стран MSCI EM упал более чем на 14%, мировой рынок — на 8%, американский индекс широкого рынка S&P 500 потерял более 4%.

Дивидендная доходность российских компаний (отношение выплачиваемых дивидендов к стоимости бумаг) остается самой высокой в мире, указывает Эйксон: в совокупности она составляет 6,7%, что близко к историческому максимуму и более чем на 2 процентных пункта выше доходности рынка акций Турции, второго после России по этому показателю.

Рост российского рынка акций обеспечили в том числе международные инвестиционные фонды, приобретающие индексные фонды (ETF) на Россию, отмечает старший аналитик «Атона» Михаил Ганелин. Основной рост пришелся как раз на входящие в индексы российские «голубые фишки»: акции «Газпрома», Сбербанка, «Норильского никеля», «ЛУКОЙЛа» и МТС. Интерес международных инвесторов к рисковым рынкам, включая Россию, повысился на фоне возросших ожиданий глобального снижения ставок, пояснил он, а поскольку российский рынок не очень ликвидный, даже небольшого притока, на несколько сотен миллионов долларов, достаточно, чтобы спровоцировать рост.

Рост российского рынка акций в 2019 году впечатляет, отмечает Сергей Караханян: объем новых санкций, в отличие от нескольких предыдущих лет, был минимальным, а крупнейшие российские компании «стали делиться прибылью с акционерами очень щедро, что подталкивает котировки к новым вершинам». В этом году максимумы также обновляют индексы рынков акций всех стран БРИК, кроме Китая, во многом рост по российскому рынку можно назвать догоняющим после санкционного давления последних пяти лет, констатировал эксперт.

Решение таких компаний, как «Газпром», «ЛУКОЙЛ» и Сбербанк, направить большую часть прибыли на выплату дивидендов подстегнуло интерес международных инвесторов, которые стали искать высокие доходности на фоне снижения ставки Федеральной резервной системы США, утверждает Караханян.

Центробанк заверил в отсутствии пузыря на российском рынке акций Ряд показателей указывают на то, что российский фондовый рынок является в значительной степени недооцененным.

Напомним, индекс Мосбиржи 7 ноября этого года впервые пробил отметку в 3 тыс. пунктов (сейчас индекс ниже). Центробанк в тот же день писал в «Обзоре рисков финансовых рынков», что заметный рост в российских акциях не свидетельствует о «пузыре» на рынке, поскольку ряд показателей указывают на его значительную недооцененность. В докладе отмечалось, что «рост стоимости российских акций поддерживается благодаря сохранению стабильной макроэкономической ситуации, среди других значимых факторов — увеличение дивидендных выплат российских компаний».

Между тем уже в ближайший месяц российский рынок может столкнуться с концентрированным оттоком денег глобальных игроков, а это существенно ограничит потенциал дальнейшего роста фондовых индексов, приводит РБК мнение инвестиционного стратега компании «ВТБ Мои инвестиции» Станислава Клещева. По его оценкам, около 1 млрд долларов может выйти из акций российских компаний в результате ребалансировки международных фондовых индексов: увеличения веса локальных акций китайских компаний в индексе MSCI EM и включения в индексы бумаг Saudi Aramco после IPO.

Ганелин считает, что найдутся инвесторы, которые на коррекции выкупят этот 1 млрд долларов. Отток международных инвесторов возможен в случае очередного обострения темы санкций или торговых войн, считает он.



Для глобальных инвесторов основной рынок — акции США, на остальных рынках они размещают суммы в зависимости от рисков, потенциальных доходов, структуры индексов и прочих факторов, зачастую иррациональных, рассуждает гендиректор УК «Спутник — Управление инвестициями» Александр Лосев. Потенциал дальнейшего роста очень ограничен, считает он: «Российский рынок теперь будет поддерживаться дивидендными историями, а не массовым притоком спекулятивных денег из-за рубежа».