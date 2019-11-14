Подать заявку на ипотечные каникулы в приложении Сбербанка можно будет в следующем году, заявил заместитель председателя правления кредитной организации Олег Ганеев журналистам.

2019 году Сбербанк запустил онлайн-урегулирование — дистанционный сервис для заемщиков, попавших в сложную ситуацию. В октябре такой сервис появился в приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн». По словам Олега Ганеева, следующим этапом станет запуск сервиса в приложении для физлиц. Они смогут подать заявку на отсрочку платежа, реструктуризацию или ипотечные каникулы.

«Сервис в следующем году точно будет, но сейчас очень важно настроить онлайн-взаимодействие», — отметил он.

Напомним, закон об ипотечных каникулах вступил в силу с 31 июля. Теперь заемщик, попавший в сложную ситуацию, может потребовать у банка приостановить платежи или снизить их размер на срок до полугода. На каникулы имеют право те, кто потерял работу или чей доход резко упал. Кроме того, право предоставляется при временной нетрудоспособности или увеличении количества лиц на иждивении.