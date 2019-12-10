Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило ЮниКредит Банку долгосрочные рейтинги дефолта эмитента до уровня «BBB» с «BBB-». Прогноз по рейтингу — «негативный» вместо прежнего «стабильного». Еще трем российским банкам в иностранной собственности — Ситибанку, Райффайзенбанку и Росбанку — агентство подтвердило долгосрочные РДЭ на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом.

Кроме того, Fitch повысило рейтинги устойчивости Ситибанка, Райффайзенбанка и ЮниКредит Банка до «bbb» с «bbb-», а Росбанка — до «bbb-» с «bb+»; с рейтинга устойчивости Ситибанка снят статус «под наблюдением с позитивными ожиданиями» (Rating Watch Positive). Полный список рейтинговых действий представлен в релизе агентства.

Там отмечается, что РДЭ ЮниКредит Банка обусловлены его собственной кредитоспособностью, которую отражает рейтинг устойчивости. Соответственно, повышение долгосрочных РДЭ до «BBB», как и рейтинга устойчивости, принимает во внимание улучшение собственной кредитоспособности банка. «Негативный» прогноз по РДЭ «ЮниКредита» установлен в связи с аналогичным прогнозом по рейтингу его материнской структуры — UniCredit S. p. A.

РДЭ Ситибанка, Райффайзенбанка и Росбанка, а также рейтинги поддержки всех четырех банков, находящиеся на уровне «2», обусловлены институциональной поддержкой от их материнских организаций. Дополнительную поддержку долгосрочным рейтингам «Сити» и «Райффайзена» оказывает их собственный уровень кредитоспособности.

РДЭ Росбанка и «Сити» ограничены страновым потолком по России на уровне «BBB» (у «Райффайзена» и «ЮниКредита» — не ограничены, поскольку фактор институциональной поддержки оценивается на том же уровне или ниже).

Повышение рейтингов устойчивости всех четырех банков на одну ступень отражает повышение суверенного рейтинга в августе 2019 года и улучшение операционной среды в России, а также по-прежнему хорошие результаты деятельности и финансовые показатели банков.

Fitch повысило суверенный рейтинг России
Fitch повысило суверенный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство при этом отмечает высокий риск введения против России новых санкций.

По мнению Fitch, указанные четыре банка с иностранным капиталом — в числе самых сильных в России по кредитоспособности. Аналитики объясняют свою оценку тем, что у банков устойчивые бизнес-модели, консервативный уровень аппетита к риску и сильное управление (все эти факторы связаны с тесной интеграцией с материнскими структурами); высокое качество активов на протяжении кредитного цикла благодаря, в частности, фокусу на самых сильных российских корпоративных заемщиках и ряде международных клиентов, а также консервативным стандартам оценки платежеспособности розничных заемщиков; сильные финрезультаты (несколько более слабые у «ЮниКредита» и Росбанка) и стабильные доходы за счет более низкой стоимости фондирования и более ограниченной волатильности расходов на резервы под обесценение кредитов, чем у других банков; хорошие показатели достаточности капитала и ликвидности.

У Росбанка рейтинг устойчивости находится на одну ступень ниже, чем у остальных трех банков, из-за более слабого уровня прибыльности до резервов, чуть более низких показателей достаточности капитала и несколько более высокого аппетита в сегменте розничного кредитования, что может подвергать качество активов и прибыльность банка более высокой волатильности в среднесрочной перспективе.

По оценке Fitch, в 2020 году указанные банки покажут рост на уровне 3—5% в корпоративном кредитовании и 5—15% — в розничном, что ниже средних показателей по сектору.