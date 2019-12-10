Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило ЮниКредит Банку долгосрочные рейтинги дефолта эмитента до уровня «BBB» с «BBB-». Прогноз по рейтингу — «негативный» вместо прежнего «стабильного». Еще трем российским банкам в иностранной собственности — Ситибанку, Райффайзенбанку и Росбанку — агентство подтвердило долгосрочные РДЭ на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом.

Кроме того, Fitch повысило рейтинги устойчивости Ситибанка, Райффайзенбанка и ЮниКредит Банка до «bbb» с «bbb-», а Росбанка — до «bbb-» с «bb+»; с рейтинга устойчивости Ситибанка снят статус «под наблюдением с позитивными ожиданиями» (Rating Watch Positive). Полный список рейтинговых действий представлен в релизе агентства.

Там отмечается, что РДЭ ЮниКредит Банка обусловлены его собственной кредитоспособностью, которую отражает рейтинг устойчивости. Соответственно, повышение долгосрочных РДЭ до «BBB», как и рейтинга устойчивости, принимает во внимание улучшение собственной кредитоспособности банка. «Негативный» прогноз по РДЭ «ЮниКредита» установлен в связи с аналогичным прогнозом по рейтингу его материнской структуры — UniCredit S. p. A.

РДЭ Ситибанка, Райффайзенбанка и Росбанка, а также рейтинги поддержки всех четырех банков, находящиеся на уровне «2», обусловлены институциональной поддержкой от их материнских организаций. Дополнительную поддержку долгосрочным рейтингам «Сити» и «Райффайзена» оказывает их собственный уровень кредитоспособности.

РДЭ Росбанка и «Сити» ограничены страновым потолком по России на уровне «BBB» (у «Райффайзена» и «ЮниКредита» — не ограничены, поскольку фактор институциональной поддержки оценивается на том же уровне или ниже).

Повышение рейтингов устойчивости всех четырех банков на одну ступень отражает повышение суверенного рейтинга в августе 2019 года и улучшение операционной среды в России, а также по-прежнему хорошие результаты деятельности и финансовые показатели банков.

Fitch повысило суверенный рейтинг России Международное рейтинговое агентство при этом отмечает высокий риск введения против России новых санкций.



По мнению Fitch, указанные четыре банка с иностранным капиталом — в числе самых сильных в России по кредитоспособности. Аналитики объясняют свою оценку тем, что у банков устойчивые бизнес-модели, консервативный уровень аппетита к риску и сильное управление (все эти факторы связаны с тесной интеграцией с материнскими структурами); высокое качество активов на протяжении кредитного цикла благодаря, в частности, фокусу на самых сильных российских корпоративных заемщиках и ряде международных клиентов, а также консервативным стандартам оценки платежеспособности розничных заемщиков; сильные финрезультаты (несколько более слабые у «ЮниКредита» и Росбанка) и стабильные доходы за счет более низкой стоимости фондирования и более ограниченной волатильности расходов на резервы под обесценение кредитов, чем у других банков; хорошие показатели достаточности капитала и ликвидности.

У Росбанка рейтинг устойчивости находится на одну ступень ниже, чем у остальных трех банков, из-за более слабого уровня прибыльности до резервов, чуть более низких показателей достаточности капитала и несколько более высокого аппетита в сегменте розничного кредитования, что может подвергать качество активов и прибыльность банка более высокой волатильности в среднесрочной перспективе.



По оценке Fitch, в 2020 году указанные банки покажут рост на уровне 3—5% в корпоративном кредитовании и 5—15% — в розничном, что ниже средних показателей по сектору.

