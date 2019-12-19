• В Москве прошла ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина, в ходе которой он заявил, что средства ФНБ начнут активно использовать в середине 2020 года. По словам Путина, российское правительство не боится инфляции, но считает нужным ее сокращать. Также президент РФ сообщил, что никакой новой пенсионной реформы не обсуждается ни на каком уровне, а проблему отсутствия положительной динамики реальных доходов населения нужно решать на основе роста производительности труда и ВВП.

• Число россиян, зарегистрированных на бирже труда, к 2021 году может вырасти на 20% по сравнению с показателем 2019-го. Таков прогноз Минтруда. Так, в ведомстве ожидают, что в следующем году число вставших на учет на бирже труда вырастет до 800 тыс. человек. В 2021-м оно увеличится до 900 тыс. человек, а в 2022-м сохранится на этом уровне. Минтруд ожидает, что все больше людей будут искать место не в Интернете и через знакомых, а в службе занятости.



• Центробанк хочет ввести заморозку досрочных переводов пенсионных накоплений граждан со следующего года. Анонсированный законопроект о моратории на досрочный перевод пенсионных накоплений в этом году не был внесен в парламент. По словам первого зампреда Банка России Сергея Швецова, мораторий будет принят на три года. По мнению экспертов, если трехлетняя заморозка досрочных переходов будет принята, она затронет интересы и права около 40 млн граждан.



• Банк России и Минкомсвязь совместно разрабатывают механизм блокировки подмены номеров. Об этом рассказал глава Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) ЦБ Артем Калашников и подтвердили в Минкомсвязи. В настоящее время обсуждаются технические меры для борьбы с подменой номера. По словам Калашникова, может возникнуть вопрос о появлении нового законодательства.

