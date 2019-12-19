Центробанк хочет ввести заморозку досрочных переводов пенсионных накоплений граждан уже со следующего года, пишет «Коммерсант» . Технически это сделать можно, внеся поправки в закон «О негосударственных пенсионных фондах». Анонсированный ЦБ законопроект о моратории на досрочный перевод пенсионных накоплений в этом году так и не был внесен в парламент. Но регулятор не оставляет надежды, что законопроект будет принят в весеннюю сессию следующего года, отметил первый зампред Банка России Сергей Швецов. По его словам, мораторий будет принят на три года.



Как рассказал источник издания, знакомый с ходом разработки документа, вноситься в Госдуму он будет через депутатов, сейчас на него ожидается отзыв из государственно-правового управления президента. В Минтруде заявили, что рассмотрят инициативу ЦБ «с учетом высокой социальной значимости этого вопроса».



ЦБ хочет согласовать проект о переходе граждан между НПФ в ближайшее время Документ находится на стадии согласования с Минтрудом и Минфином.

Принятие этого законопроекта лишит возможности «молчунов» Пенсионного фонда России перейти в частный фонд без потери инвестиционного дохода. В такое же положение попадут граждане, которые стали клиентами частных фондов до 2011 года включительно.

По мнению экспертов, если трехлетняя заморозка досрочных переходов будет принята, она затронет интересы и права около 40 млн граждан. А после ее отмены возможность переводить пенсионные накопления без штрафных санкций может стать маркетинговым приемом, которым власти стимулировали бы граждан переходить в новую пенсионную систему, считают эксперты.