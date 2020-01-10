• Банк России с 10 января 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нэклис-Банка (регистрационный номер 1671, г. Москва). Как поясняет регулятор, Нэклис-Банк полностью утратил собственные средства вследствие доформирования резервов по ряду активов. Кроме того, банк проводил операции, имеющие признаки вывода активов, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ. Выплата страховки вкладчикам Нэклис-Банка начнется не позднее 24 января, сообщили в Агентстве по страхованию вкладов.

• Часть вкладчиков Невского Банка, у которого ЦБ в середине декабря отозвал лицензию, столкнулись с проблемами при попытке получить страховое возмещение — их не оказалось в реестре кредиторов на сайте Агентства по страхованию вкладов или в офисах банков-агентов, осуществляющих страховые выплаты. По мнению экспертов, существование «тетрадки» в Невском Банке не исключено. Так, чтобы при активах, составивших на 1 декабря 2019 года всего 2,35 млрд рублей, вывести из банка 3 млрд рублей, надо было бы привлечь забалансовые вклады на сумму минимум 0,65 млрд рублей, если не учитывать маловероятную возможность реализации залогов (565 млн на 1 декабря).

• Банки начали устанавливать комиссии за денежные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) — в среднем 30—35 рублей. Это больше, чем сами кредитные организации перечисляют ЦБ за услугу, — до 3 рублей. Часть кредитных организаций, подключившихся к СБП, пока не установили тарифы за переводы и не планируют их внедрять. По прогнозам экспертов, в течение 2020 года тарифы за перечисления в СБП сбалансируют на уровне 10—20 рублей за операцию.



• Большинство россиян (60%) ждут от 2020 года повышения зарплаты, а более четверти (26%) — хотели бы радикально сменить профессию, выяснил аналитический центр «Авито Работы». В целом по стране среди представителей массовых профессий больше всего настроены на изменения курьеры (что-то поменять хотели бы 94% представителей этой профессии), уборщики (92%) и сотрудники кол-центров (87%). Меньше всего жаждущих перемен среди нянь и сиделок, а также охранников.

