Клиенты банка «Восточный» смогут оплачивать кредиты с карт сторонних банков без комиссии в мобильном и интернет-банке. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Услуга распространяется на карты платежных систем Visa, «Мир», Mastercard и Maestro. Если операция совершена до 18:00 по московскому времени, то зачисление происходит в течение нескольких минут.

Сервисы также позволяют выполнить другие операции по кредиту — просмотреть детальные параметры кредита, график платежей, остаток основного долга и начисленных процентов, зарегистрировать заявление на досрочное погашение.

В мобильном и интернет-банке доступно оформление кредитов и вкладов, открытие счетов, совершение различных видов платежей и переводов, а также поиск ближайших отделений и банкоматов и другое.