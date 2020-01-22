Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на развитие национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), говорится в сообщении нижней палаты парламента. Участниками системы поддержки МСП станут корпорация развития МСП, Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства, а также региональные фонды содействия кредитованию.

По мнению авторов законопроекта, документ обеспечит среднегодовой прирост объема финансовой поддержки, оказываемой субъектам МСП, а также ежегодный рост поддержки не менее чем на 3% (к 2024 году предполагается до 6 тыс. получателей).

Одобрен законопроект о национальной гарантийной системе для МСП Реализация проекта позволит обеспечить среднегодовой прирост объема поддержки, оказываемой субъектам МСП, в объеме не менее 10%.

Также Корпорация МСП будет ранжировать фонды в зависимости от финансовой устойчивости и эффективности. От результатов будет зависеть их дальнейшая финансовая поддержка. За определенную комиссию они выступают гарантами субъекта МСП перед банком в тех случаях, когда имущества и капитала предприятия недостаточно для обеспечения залога по кредиту.

Инициатива призвана повысить прозрачность деятельности региональных гарантийных фондов и эффективность расходования бюджетных средств.