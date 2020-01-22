Русфинанс Банк снизил ставки по кредитам на покупку автомобилей с пробегом до 3,9% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Клиенты могут воспользоваться новым предложением при помощи представителей банка в крупнейших официальных дилерских центрах, где продаются автомобили с пробегом.

Минимальная сумма кредита составляет 300 тыс. рублей, максимальная — 5 млн рублей. Обязательно страхование каско и страхование жизни. Пробег автомобиля не должен превышать 150 тыс. км, возраст на день оформления кредита — не более десяти лет.

Кредит предполагает внесение первоначального взноса в размере от 20% до 50% при ставке 5,9% годовых и от 50% и более — при ставке 3,9% годовых.

