Банк «Зенит» подключился к Системе быстрых платежей. Об этом сообщается в пресс-службе кредитной организации.

В мобильном приложении «Зенит Онлайн» теперь можно осуществлять мгновенные переводы по номеру телефона клиента банка — участника СБП.

До 31 марта 2020 года «Зенит» устанавливает льготный период на переводы средств по СБП — комиссия не взимается. Для проведения операции необходимо указать номер телефона получателя, выбрать банк и счет списания и указать сумму перевода. Лимит на одну операцию составляет 75 тыс. рублей, месячный лимит — 1 млн рублей. Чтобы избежать ошибок при переводе, система дополнительно предложит проверить имя, отчество и первую букву фамилии получателя. С момента отправки перевода до его зачисления проходит не более 15 секунд.

В перспективе банк собирается подключиться к системе оплаты в торгово-сервисных предприятиях с использованием QR-кода.