• Нормативы ЦБ нарушали в декабре 2019 года 11 российских банков из раскрывающих свою отчетность, свидетельствуют данные регулятора. За 2019 год российские кредитные организации, по данным ЦБ, заработали 2,04 трлн рублей до налогов. Для сравнения: в 2018 году аналогичный показатель равнялся 1,34 трлн рублей. Доналоговую прибыль в совокупном размере 2,19 трлн рублей получили в прошедшем году 373 кредитные организации, а убыток в размере 159,55 млрд — 69.

• Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает обязать американских разработчиков операционных систем (ОС) Apple, Google и Microsoft наравне с производителями смартфонов, планшетов и компьютеров отвечать за предустановку российских приложений и программ. Их могут также обязать обеспечить полную удаляемость установленных приложений, если это не препятствует нормальной работе устройства. ФАС предложит правительству поручить разработать соответствующий проект закона вместе с внесением подзаконных актов.

• Крупные микрофинансовые организации (МФО) начали выдавать ссуды мигрантам, чтобы компенсировать снижение маржи после ограничения предельной доходности микрозаймов. Так, группа компаний (ГК) Eqvanta подвела первые итоги пилотного проекта по выдаче займов иностранным гражданам. Граждане Таджикистана, Узбекистана и Киргизии могут получить заем от 10 тыс. до 100 тыс. рублей на срок до года по ставке около 120% годовых. По итогам I квартала 2020 года компания настроена увеличить выдачи, однако для масштабирования планирует оценить весь цикл займа — от оформления до погашения.



• Лидер ЛДПР Владимир Жириновский планирует в ближайшее время внести в Госдуму законопроект, предлагающий государству установить пособие для домохозяек, которые не работают, но ведут хозяйство своей семьи. Так, если в семье три человека, то женщина, по мнению парламентария, должна рассчитывать на минимальную зарплату (МРОТ) — 12,13 тыс. рублей в месяц. По мнению депутатов других парламентских объединений, инициатива вряд ли будет поддержана большинством — данное пособие будет достаточно затратным для бюджета.

