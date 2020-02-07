• Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 7 февраля, принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6%. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом ЦБ допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решение будет приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции и рисков со стороны внутренних и внешних условий, а также реакции на них финансовых рынков. Кроме того, Центробанк в своем релизе по ключевой ставке среди инфляционных рисков обозначил ситуацию с распространением китайского коронавируса.

• Регистрироваться и работать в качестве самозанятых стоит разрешить уже с 14 лет, считают в правительственном Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Для этого потребуется изменить закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима и статью 26 Гражданского кодекса, уточнили в АСИ. Условия самозанятости, как для взрослых: трудиться на себя, зарабатывать не больше 2,4 млн рублей в год, платить налог 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами и индивидуальными предпринимателями (ИП).

• Минфин обяжет госкомпании очищать свою прибыль от неденежных убытков при расчетах сумм дивидендов, пишут СМИ, ссылаясь на источники. Организациям запретят учитывать практически любые некассовые и разовые расходы, кроме амортизации. По словам источников, в 2018 году бюджет лишился примерно 100 млрд рублей дивидендов из-за того, что госкомпании включили некассовые расходы в расчеты чистой прибыли.

• Лечение от коронавируса входит в полисы выезжающих за рубеж, а также в ОМС и ДМС, утверждают российские страховые компании. Специального продукта для лечения именно 2019-nCoV никто не разрабатывает, поскольку в этом нет необходимости: острые инфекционные заболевания находятся в рамках стандартного покрытия. По словам представителей страховых компаний, покрытие по стандартным программам ДМС и страхования путешественников включает риски непредвиденного заболевания, имеющего инфекционное и вирусное происхождение, и, следовательно, предусматривает оказание медицинской помощи клиентам.