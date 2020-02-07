Регистрироваться и работать в качестве самозанятых стоит разрешить уже с 14 лет, считают в правительственном Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Об этом пишут «Известия» . Для этого потребуется изменить закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима и статью 26 Гражданского кодекса, уточнили в АСИ. Условия самозанятости, как для взрослых: трудиться на себя, зарабатывать не больше 2,4 млн рублей в год, платить налог 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами и индивидуальными предпринимателями (ИП).

Одна из идей, попавших в пакет АСИ, связана с родительскими разрешениями на совершение подростками предпринимательских сделок: разрешения предложили оформлять единожды, указав в документе срок действия и максимально допустимую сумму сделки. Другая идея — дать возможность судам объявлять несовершеннолетнего полностью дееспособным при отсутствии согласия органа опеки или попечительства. Также предложено не требовать от родителей согласия на обработку персональных данных подростка 14—18 лет, чтобы тот мог пользоваться цифровыми сервисами для предпринимателей, получать авторские права на результаты интеллектуальной деятельности.

Налог на самозанятых с 1 июля 2020 года могут ввести во всех регионах России В настоящее время этот налог действует на территории четырех субъектов.

В ФНС сообщили, что действующее законодательство уже позволяет несовершеннолетним регистрироваться в качестве ИП. Для этого нужно либо получить разрешение родителей, либо решение суда об эмансипации, либо приобрести полную дееспособность через вступление в брак, пояснили в юридической службе «Амулекс». Но и не зарегистрированные в качестве ИП подростки могут регистрироваться как самозанятые в ряде случаев, добавили в ФНС. Речь о соблюдении тех же условий, что перечислены выше, плюс деятельность, которую выбирает подросток, не должна требовать обязательной регистрации в качестве ИП.

По словам юристов, мобильное приложение «Мой налог» и сайт ФНС позволяют несовершеннолетнему зарегистрироваться самозанятым, получив ИНН. При этом согласие родителей либо иной документ, подтверждающий полную дееспособность, предъявлять при регистрации не требуется — видимо, нужно быть готовым предъявить их по требованию контролирующих органов. Если согласия или одобрения со стороны законных представителей нет, то заключенная самозанятым несовершеннолетним сделка может быть признана судом недействительной со всеми вытекающими последствиями, предупреждают юристы.