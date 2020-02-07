Пика накопленного эффекта от шести подряд снижений ставки Центробанк ожидает во втором полугодии 2020 года, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что шесть снижений ставки подряд будут иметь накопленный эффект и проявятся с лагом в три — шесть кварталов. «Мы видим, что, скорее всего, пик эффекта от принятых решений придется на второе полугодие этого года», — сказала она.

На заседании совета директоров 7 февраля ЦБ принял решение снизить ключевую ставку до 6% годовых. Таким образом, ставка достигла нижней границы нейтрального диапазона. Менять границы диапазона регулятор пока не планирует, нужно оценить эффект от принятых ранее решений, неоднократно отмечала глава ЦБ.

При этом Набиуллина допустила, что на одном из ближайших заседаний ставка будет снова снижена, что будет означать переход к мягкой денежно-кредитной политике.