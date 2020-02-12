Банк непрофильных активов «Траст» запустил кредитный продукт для финансирования сделок по продаже недвижимости. Об этом на пресс-конференции сообщил президент — председатель правления БНА «Траст» Александр Соколов.



«Мы утвердили программу льготного финансирования наших активов. По сути, это наше предложение рынку, мы готовы предоставлять со своей стороны финансирование на выкуп у нас активов по ставке две трети ключевой ставки. Это ниже, чем коммерческое кредитование, и ниже, чем проектное финансирование на рынке», — сказал Соколов.

Он уточнил, что кредит предоставляется на срок до 84 месяцев, обязательным условием является участие собственными средствами в размере не менее 30%.

«Рассчитываем, что такая программа стимулирования спроса на наши активы позволит нам быстрее выходить из них», — отметил Соколов.

Портфель недвижимости банка непрофильных активов в настоящее время включает в себя 42 крупных объекта, находящихся как в Москве, так и в регионах, его общая стоимость составляет 26 млрд рублей.