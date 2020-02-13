Банк ДОМ.РФ с 18 февраля снижает ставки по ипотечным продуктам, в разных сегментах снижение составит 0,3—0,6 процентного пункта, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Рефинансировать взятую в других банках ипотеку можно по ставке от 7,7% годовых. Кредит на первичном рынке доступен по ставке от 7,8%, на вторичном рынке — от 8,1%.



Получить ипотеку по минимальным ставкам могут зарплатные клиенты банка или клиенты, подтверждающие доходы выпиской из Пенсионного фонда РФ, при первоначальном взносе от 30% и сумме кредита от 3 млн рублей. Для Санкт-Петербурга и Ленинградской области низкая ставка распространяется на кредиты от 5 млн рублей, а для Москвы и Московской области — от 8 млн рублей.

Дополнительно можно снизить ставку, оплатив единовременную комиссию, рассчитываемую от суммы кредита. В таком случае ипотека доступна по ставке от 6,7%.

В рамках совместных программ субсидирования, реализуемых с застройщиками и работодателями, ипотеку можно оформить по ставке от 4,7% на первые три года кредита или от 5,7% на весь срок кредитования.



Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн, около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу.