Газпромбанк запускает продукт «Дальневосточная ипотека» со ставкой 2% годовых по кредитам на покупку жилья на территории Дальневосточного федерального округа в рамках программы государственной поддержки.

Как напоминают в банке, на указанную процентную ставку по ипотеке могут претендовать семьи, в которых возраст каждого супруга не превышает 35 лет, а также не состоящие в браке граждане в возрасте до 35 лет, воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет.



«Дальневосточную ипотеку» под 2% годовых можно оформить в сумме от 100 тыс. до 6 млн рублей на срок от года до 20 лет. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% стоимости жилья, при этом в качестве взноса можно использовать материнский капитал. При отсутствии у заемщика полиса личного страхования действует надбавка к ставке в 1 процентный пункт.