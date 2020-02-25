Партнеры Севергазбанка по ипотеке могут получать одобрение по кредиту клиента дистанционно, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Благодаря личному кабинету ипотечные партнеры банка — агентства недвижимости, застройщики — могут вместе с клиентом у себя в офисе заполнить заявку на ипотеку в Севергазбанке для последующего удаленного рассмотрения и принятия решения», — говорится в релизе.

Как поясняют в финучреждении, «интерфейс личного кабинета позволяет удобно создавать и отправлять в банк заявление и копии документов лиц, желающих приобрести недвижимость, избавляя их от посещения офиса банка».

Партнеры могут самостоятельно рассчитать параметры ипотеки, максимально устраивающие клиента и соответствующие ипотечным программам Севергазбанка, после чего отправить в банк заявку и необходимые документы.