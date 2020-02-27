• Рубль обновил минимум с сентября 2019 года: вечером биржевой курс евро превышал 73 в паре с рублем, биржевой курс доллара поднялся выше 66 рублей. По мнению аналитиков, ослабление курса рубля связано с паникой на мировом финансовом рынке из-за ситуации вокруг коронавируса. Возникшие риски уже вызвали рекордный обвал цен на нефть. Так, цена на нефть марки Brent опустилась ниже 51 доллара за баррель впервые с декабря 2018 года.

• Мошенники стали использовать такси, чтобы убеждать клиентов переводить деньги на счета злоумышленников, пишут СМИ, ссылаясь на представителей крупнейших банков. Так, жертву, у которой нет онлайн-банка, обманным путем вынуждают перевести деньги через банкомат и под видом новой услуги даже обеспечивают ей трансфер до АТМ. Схема получила условное название «такси от банка». Эта услуга стала популярной в последнее время, такой сценарий направлен в основном на людей преклонного возраста, которых легко обмануть, поясняют в банках. Сумма ущерба от таких операций может составлять десятки тысяч рублей.



• Только четыре кредитные организации готовы вслед за ЦБ как минимум на два года отменить уже введенные комиссии за межбанковские переводы граждан в Системе быстрых платежей (СБП), пишут СМИ, ссылаясь на представителей банков. Так, готовы отказаться от уже введенных комиссий за межбанковские переводы по номеру телефона в Московском Кредитном Банке, Абсолют Банке, банке «Ак Барс» и в «Русском Стандарте». Некоторые банки, например СКБ, не собираются избавляться от уже введенных комиссий. Решение об отказе от комиссий может быть принято, поскольку ЦБ продлил период бесплатных переводов для банков-участников до середины 2022 года.

• Группа депутатов предложила с 2021 года дать налоговые льготы работодателям, которые оплачивают фитнес своим сотрудникам. Уже в марте в нижнюю палату планируется внести соответствующий законопроект, налог можно будет не уплачивать с суммы до 30 тыс. рублей на человека в год. Это позволит компаниям снизить сумму, с которой они платят налог на прибыль (20%), а значит, и свои отчисления в казну. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что стратегические приоритеты России — повышение продолжительности жизни и формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни.