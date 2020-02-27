Только четыре кредитные организации готовы вслед за ЦБ как минимум на два года отменить уже введенные комиссии за межбанковские переводы граждан в Системе быстрых платежей (СБП), пишут «Известия» , ссылаясь на представителей банков. Так, готовы отказаться от уже введенных комиссий за межбанковские переводы по номеру телефона в Московском Кредитном Банке, Абсолют Банке, банке «Ак Барс» и в «Русском Стандарте». Некоторые банки, например СКБ, не собираются избавляться от уже введенных комиссий. Остальные организации — участники СБП или отказались отвечать на вопрос об отмене тарифов, или проигнорировали его.

Решение об отказе от комиссий может быть принято, поскольку ЦБ продлил период бесплатных переводов для банков-участников до середины 2022 года. При этом в регуляторе отметили, что кредитным организациям не запрещается устанавливать тарифы для конечного потребителя, но Банк России пообещал при необходимости ограничить их максимальный размер. В настоящий момент к СБП присоединились 43 кредитные организации и более 160 на очереди, сообщили в Банке России. В регуляторе подчеркнули, что в системе уже проведено свыше 9,5 млн операций на общую сумму почти 82 млрд рублей.

Центробанк отменяет для банков комиссию за переводы между физлицами в СБП до середины 2022-го Банк России продолжит мониторинг комиссий банков для клиентов в СБП и воспользуется своим правом установить верхний предел таких комиссий, если они будут завышаться.

Участники рынка отмечают рост интереса пользователей к сервису: в среднем объем переведенных средств увеличивается на 15—30% ежемесячно. В следующем году банки ожидают рост показателя в 5—15 раз.

По словам экспертов, пока цифры нельзя назвать впечатляющими: объем всех денежных переводов россиян с карты на карту по итогам 2019 года составил порядка 36 трлн рублей, то есть на СБП приходится менее 0,5%. Подавляющую долю рынка занимает аналогичный СБП сервис перечислений по номеру телефона «Сбербанк Онлайн».

Для оплаты покупок через СБП по QR-коду к системе подключено уже более 800 торговых точек, сообщили «Известиям» в клиринговом центре СБП — Национальной системе платежных карт (НСПК). В ближайшие месяцы кредитные организации планируют настроить оплату таким способом еще в нескольких тысячах точек: в магазинах, кафе, киосках самообслуживания, рассказали участники рынка.