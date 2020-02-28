Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи понизился на 4,48% и составил 2 785,08 пункта. Индекс РТС уменьшился на 6,24% — до отметки 1 299,69.

Бумаги Сбербанка подешевели на 3,92%, «Газпрома» — на 6,83%, «ЛУКОЙЛа» — на 5,01%, Мосбиржи — на 5,39%, «АЛРОСы» — на 6,39%.

Фондовый рынок в пятницу отработал в режиме тотальной распродажи, отмечают эксперты.

«Тон задают внешние площадки, теряя по 3—4%. Основной показатель рыночной волатильности VIX («индекс страха») превысил 46 пунктов. Это самый высокий его уровень с октября 2011 года. После этого он лишь дважды в моменте пересекал данную черту: в августе 2015 года и в феврале 2018 года. И фактически девять лет VIX не торговался так высоко. По нашей оценке, это исключительный момент на мировых площадках, и его повторение мы увидим не ранее чем через несколько месяцев», — говорится в комментарии аналитиков ИК «Фридом Финанс». Они замечают, что сегодня был достигнут минимум по индексу Мосбиржи c октября 2019 года, причем технически предел падения не исчерпан. С текущих уровней 2 780—2 790 рынок вполне может доходить до 2 690, а это еще порядка 3,2% падения.

