• Биржевой курс евро в ходе торгов 6 марта поднялся выше 77 рублей, курс доллара — выше 68 рублей. Ранее евро торговался на таком уровне 14 января 2019 года, а доллар — 4 января 2019-го. Российские индексы при этом ускорили падение в ходе пятничных торгов. Начав торги со снижения чуть более чем на 2% и чуть менее чем на 3%, индекс Мосбиржи и индекс РТС на 13:46 мск теряли 4,24% и 5,6% соответственно, составляя 2 697,17 и 1 249,74 пункта. По словам экспертов, «дальнейшая судьба российских акций, рубля и нефти будет зависеть от позиции России в вопросе снижения квот на добычу нефти».

• «Здоровье» банковского сектора РФ укрепилось — соответствующий индекс повысился до самого высокого уровня как минимум за два года, — однако почти четыре десятка кредитных организаций могут находиться в зоне повышенного риска дефолта, свидетельствуют данные исследования «Эксперт РА». Аналитики напоминают, что в 2019 году лицензии на осуществление банковских операций были отозваны у 28 кредитных организаций против 57 в 2018-м. При этом активизировались иные, не связанные с крайними мерами регулятивного воздействия, процессы консолидации сектора.

• Предложение Минфина повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к тому, что к 2024 году налоговая нагрузка на эту категорию вырастет на 50 млрд рублей. При этом сами платежи для ИП будут увеличиваться быстрее ожидаемой инфляции, говорится в письме «Опоры России» в администрацию президента. В Минфине при этом заявили, что индексация платежей по страховым взносам для ИП — «стандартная процедура», которая проводится в соответствии с действующим законодательством. По данным ведомства, страховые взносы для ИП, а также адвокатов, нотариусов, оценщиков, занимающихся частной практикой, в 2021 году вырастут на 10,6% (или на 4 334 рубля), до 45,2 тыс.

• Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на 1 млрд долларов, говорится в сообщении на сайте ведомства. Обвинение считает, что после выхода TCS Group Holding PLC (головной компании банка) на IPO на Лондонской фондовой бирже в 2013 году Тиньков владел акциями, стоимость которых в Вашингтоне оценили в 1 млрд долларов. Через три дня после IPO предприниматель, согласно Минюсту, отказался от американского гражданства, держатель которого, в частности, обязан сообщать в Налоговую службу США (IRS) о прибыли от своих активов. Таким образом, утверждает Минюст, Тиньков подал недостоверную налоговую декларацию, в которой его доход составлял менее 260 тыс. долларов.