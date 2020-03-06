Предложение Минфина повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к тому, что к 2024 году налоговая нагрузка на эту категорию вырастет на 50 млрд рублей, пишут «Известия» . При этом сами платежи для ИП будут увеличиваться быстрее ожидаемой инфляции, говорится в письме «Опоры России» в администрацию президента. Государственно-правовое управление (ГПУ) при президенте в феврале попросило «Опору России» подготовить свой отзыв на законопроект Минфина, предусматривающий повышение социальных взносов для ИП в течение следующих четырех лет. Ожидается, что в следующие четыре года бюджеты Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда обязательного медицинского страхования получат от ИП 204, 221, 277 и 292 млрд рублей.

Одобрение инициативы Минфина приведет к повышению фискальной нагрузки на предпринимателей на 14 млрд рублей в следующем году и на 50 млрд накопленным итогом к 2024-му, говорится в ответном письме президента «Опоры России» Александра Калинина к начальнику ГПУ Ларисе Брычевой. Это может способствовать снятию части ИП с учета и их переходу в тень. Кроме того, повышение ставок осложнит реализацию нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса (МСБ). Калинин обращает внимание на то, что предлагаемые министерством темпы роста отчислений существенно опережают прогноз инфляции, которая ожидается не выше 4%. Он предложил увеличивать взносы с аналогичной скоростью. Также в «Опоре» считают необходимым повысить порог дохода для расчета переменной суммы отчислений с 300 тыс. рублей до 600 тыс.

В Минфине заявили, что индексация платежей по страховым взносам для ИП — «стандартная процедура», которая проводится в соответствии с действующим законодательством, пишет РБК . По данным ведомства, страховые взносы для ИП, а также адвокатов, нотариусов, оценщиков, занимающихся частной практикой, в 2021 году вырастут на 10,6% (или на 4 334 рубля), до 45,2 тыс. Взносы на пенсионное страхование увеличатся на 12,3% — до 36 445 рублей; на медицинское страхование на 4% — до 8 763 рублей. Получается, что страховые взносы для ИП на пенсионное и медицинское страхование в совокупности вырастут в 2,65 раза быстрее инфляции, которая прогнозируется Министерством экономики на уровне 4% на конец 2021 года. Эти параметры индексации страховых взносов были определены еще в ноябре 2019-го.

Порядок уплаты взносов не меняется, никакие новации законопроектом не вводятся, поэтому законопроект не окажет негативного влияния на развитие малого и среднего предпринимательства в стране, пояснили в Минфине. Пенсионные страховые взносы для ИП вырастут в 2021 году на 12,3% (затем на 10,9% в 2022-м и на 6,5–6,6% в 2023 и 2024 годах) в соответствии с законом, принятым еще в конце 2017 года, которым было установлено, что взносы ИП на пенсионное страхование индексируются прямо пропорционально изменению предельной базы для исчисления страховых взносов для работодателей за работников. В 2020 году предельная база на обязательное пенсионное страхование (ОПС) увеличилась как раз на 12,3%. Сама она индексируется в зависимости от размера средней номинальной зарплаты в стране на текущий год, который берется из официального прогноза Минэкономразвития, с учетом повышающего коэффициента (2,2 в 2020 году, в 2021-м будет 2,3).

Такая индексация с опережением инфляции необходима для «сохранения формируемых сегодня пенсионных прав», указывают в Минфине. А повышение взноса на ОПС в пределах инфляции привело бы к снижению пенсионных прав. Для формирования их объема для ИП нужно, чтобы фиксированный размер страхового взноса ежегодно обеспечивал формирование не менее одного индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).

По мнению экспертов, предложение «Опоры России» соответствует позиции Торгово-промышленной палаты. Суммы фиксированных платежей, действительно, лучше корректировать на какую-то логично обоснованную величину: это может быть, например, инфляция. Сегодня в России высокая собираемость налогов, также в последние годы фискальная нагрузка росла на фоне того, что в прошлом году правительство не израсходовало более 1 трлн рублей, предусмотренных в бюджете, повышать страховые взносы для ИП достаточно странно, пояснили эксперты.