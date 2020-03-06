Минэкономразвития РФ включило Акибанк в перечень уполномоченных банков — участников программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Участие в программе позволяет банку предоставлять своим клиентам — субъектам МСП кредитные ресурсы по льготной ставке, содействуя развитию малого и среднего бизнеса в различных регионах Российской Федерации», — говорится в релизе.



По данной программе (рассчитана до 2024 года, была утверждена в декабре 2018-го) предприниматели могут получить кредиты в уполномоченных банках по ставке 8,5%. Кредит можно взять на инвестиционные цели — до 1 млрд рублей на срок до десяти лет и на оборотные цели — до 100 млн рублей на срок до трех лет.



Программа реализуется в соответствии с постановлением правительства РФ «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019—2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке».



В рамках программы поддерживаются проекты в основных отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве, производственном секторе, энергетике, строительстве, сфере транспорта и связи, туристической деятельности, здравоохранении, образовании и др.