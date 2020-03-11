Российские банки не фиксируют повышенного спроса на покупку долларов и евро, следует из информации кредитных организаций, собранной РИА Новости.

Паники и резкого скачка спроса на валютно-обменные операции не зафиксировали в Сбербанке, ВТБ, банках «Открытие», «Русский Стандарт», МКБ, Росбанке. Клиентов стандартно интересуют доллары и евро, состоятельные клиенты проявляют умеренный интерес к китайским юаням, японской иене и еще ряду валют, указали в Росбанке.

«Судя по всему, россияне пока предпочли не рисковать и занять выжидательную позицию, наблюдая за ростом курсов доллара и евро», — считают в банке «Русский Стандарт».

В Газпромбанке сообщили, что видят «незначительное увеличение активности» клиентов по валютно-обменным операциям. При этом в кредитной организации не фиксируют рост запросов клиентов-физлиц на досрочное закрытие вкладов.

Россияне пытаются заработать на падении рубля
Россияне пытаются заработать на падении рубля

Приличную прибавку можно получить, лишь оперируя суммой от 10 тыс. до 15 тыс. долларов.

В банках подчеркнули, что в их офисах достаточно наличной валюты, чтобы удовлетворить любой спрос.

В Россельхозбанке заявили, что из-за ослабления рубля не ожидают существенного влияния на текущую деятельность. А в Совкомбанке отметили, что рассматривают «происходящие события как отличную возможность заработать». «У нас хороший опыт по итогам 2008 и 2014 годов. Тем более что Россия сейчас готова во много раз лучше к волатильности на мировых рынках, чем в те периоды», — отметили в банке.