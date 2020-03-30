Федеральная антимонопольная служба возбудила в отношении Московского кредитного банка дело о нарушении закона «О защите конкуренции». Ведомство усмотрело в действиях МКБ признаки введения в заблуждение потенциальных потребителей относительно обязательных условий, влияющих на доходность ряда дебетовых карт, поясняется в сообщении ФАС.

В рамках продвижения банком дебетовых карт, предусматривающих начисление процента на остаток денежных средств, основное внимание посетителей сайта привлекалось к размеру начисляемого процента, однако каких-либо указаний, что проценты не начисляются на остаток, превышающий 300 тыс. рублей, на странице не было, подчеркивают антимонопольщики.

«В результате проведенного анализа ФАС России пришла к выводу, что действия банка могли ввести в заблуждение потенциальных потребителей относительно обязательных условий, влияющих на доходность ряда дебетовых карт. Неразмещение на сайте соответствующей информации могло привести к формированию ложного впечатления об отсутствии ограничений по сумме денежных средств, на которые предусмотрено начисление процентов, и о необходимости соблюдения только одного обязательного условия: поддержания среднемесячного остатка», — поясняется в релизе.

Из примечания к нему следует, что указанное касается, в частности, карт «Мудрость», «Мир привилегий МКБ ВР Club» и «Москарты» (в рамках пакета карточных услуг «Выгодный»).



ФАС выдала Московскому Кредитному Банку предупреждение из-за недобросовестной конкуренции Банк должен надлежащим образом проинформировать потребителей о полных условиях использования своих карт.

«Ранее, в феврале 2020 года, банку уже было выдано предупреждение о прекращении действий с признаками нарушения и о принятии мер по устранению их последствий, которое организации надлежало исполнить в течение десяти дней с момента его получения, — напомнила начальник управления контроля финансовых рынков ФАС России Ольга Сергеева. — Однако Московский кредитный банк исполнил предупреждение не в полном объеме, на основании чего и было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства».

