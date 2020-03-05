Федеральная антимонопольная служба России выдала Московскому Кредитному Банку предупреждение, выявив в его действиях признаки недобросовестной конкуренции. Об этом накануне сообщили в ФАС.

Ранее в ведомство поступило обращение гражданина с жалобой на размещение банком на официальном сайте недостоверной информации об отдельных условиях предлагаемых продуктов.

В рамках продвижения банком дебетовых карт, предусматривающих начисление процента на остаток денежных средств, акцент делался в первую очередь на размер начисляемого процента, следует из сообщения ФАС. Однако каких-либо указаний на то, что проценты не начисляются на остаток, превышающий 300 тыс. рублей, на странице не было.

В результате проведенного анализа антимонопольщики пришли к выводу, что действия банка могли ввести в заблуждение потенциальных потребителей относительно обязательных условий, влияющих на доходность ряда дебетовых карт, в частности карт «Мудрость», «Мир привилегий МКБ ВР Club», «Москарты» (в рамках пакета карточных услуг «Выгодный»). По мнению службы, у потенциальных клиентов МКБ могло сформироваться ложное впечатление об отсутствии ограничений по сумме денежных средств, на которую начисляются проценты, и о необходимости соблюдения только одного обязательного условия: поддержания среднемесячного остатка на счете карты.

Таким образом, ведомство установило в действиях банка наличие признаков нарушения статьи 14.2 закона «О защите конкуренции», согласно которой не допускается недобросовестная конкуренция путем введения в заблуждение, и на этом основании выдала банку предупреждение о необходимости прекращения таких действий и принятия мер по устранению их последствий.

«Банку необходимо раскрыть на сайте сведения о полных условиях дебетовых карт, предусматривающих начисление процента на остаток, и привести их к единообразному способу подачи информации. Московский Кредитный Банк также должен уведомить клиентов, оформивших соответствующие банковские продукты ранее, о таких условиях», — разъяснил суть предупреждения заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров.



Предупреждение подлежит исполнению в течение десяти дней с момента его получения банком, уточняется в релизе.

